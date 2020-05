Firenze dopo il Covid: 27 maggio, il Sindaco Nardella a Controradio

Mercoledì 27 maggio 2020 alle ore 08:45 il Sindaco di Firenze Dario Nardella, in collegamento audio e in video sui nostri social.

Con Chiara Brilli e Raffaele Palumbo, il Sindaco di Firenze dialogherà su quanto resta di questi mesi difficili, i danni economici, i rapporti con il governo, la Fase 2 e l’Estate fiorentina.

Il tema delle scuole e dei ristoranti, la questione mobilità e i rapporti politici, i progetti per il futuro come il nuovo stadio.

Con il Sindaco di Firenze, cercheremo di capire se e come la città potrà risvegliarsi migliore.

Mercoledì 27 alle 8.45 – Ascolta la trasmissione in FM, DAB e in streaming sulla app Controradio Firenze. E con EDO, eventi digitali online, segui la trasmissione in video sulla pagina Facebook Controradio Firenze, controradio.it e sul canale YouTube Controradio Crossmedia.

Vi aspettiamo con i commenti in diretta, anche al nostro numero whatsapp 3666260155