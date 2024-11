Firenze: chiude Targetti Sankey, 50 esuberi

La nuova proprietà della Targetti ha deciso di portare via produzione industriale e di vendere lo stabilimento. Domani venerdì 8 novembre sciopero di otto ore e presidio di protesta alla sede di via Pratese, all’Osmannoro

La notizia era temuta, ed ora è arrivata l’ufficialità: la 3F Filippi di Bologna, azienda di illuminotecnica che nel 2017 ha rilevato Targetti Sankey, ha presentato un piano industriale che prevede nei prossimi mesi la chiusura della produzione a Firenze con conseguente riduzione del personale da 90 a 40 lavoratori.

Immediata la risposta dei sindacati: operai e impiegati sono scesi subito in sciopero stamani a Firenze dopo che è stata loro annunciata la chiusura della produzione di Targetti Sankey.

Fim Cisl e Fiom Cgil hanno anche annunciato per domani venerdì 8 novembre sciopero di otto ore e presidio di protesta alla sede di via Pratese, all’Osmannoro, dove ha sede attualmente la Tagretti.

Le decision dell’azienda sono state illustrate in un incontro coi sindacati alla sede di Confindustria di Firenze, con Fiom Cgil e Fim Cisl giudicano il piano presentato da 3f Filippi “inaccettabile” .

La produzione del gruppo sarà svolta solo nello stabilimento di Nusco (Avellino). Per gli altri 40 non in esubero a Firenze, tutti nel settore impiegati, “è previsto il mantenimento di una sede a Firenze”. Ma, dicono i sindacati per come è strutturata l’azienda Targetti “la preoccupazione è che anche questi posti di lavoro possano diventare a rischio”.