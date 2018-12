Firenze: chiude Hotel Tornabuoni, in 16 rischiano posto

Filcams: “si tratta di una mera operazione immobiliare che rischia di consumarsi sulla pelle dei 16 lavoratori dell’hotel, 4 diretti e 12 in appalto, i quali, dal 16 dicembre, potrebbero trovarsi senza prospettive per il loro futuro”.

“Il 15 dicembre chiude il Tornabuoni Beacci, storico Hotel a 4 stelle di Via Tornabuoni. E ancora una volta a Firenze la rendita rischia di vincere la partita a scapito del lavoro”. Lo afferma la Filcams Cgil Firenze.

“La chiusura è stata decisa dal fondo americano Hines – sottolinea il sindacato in una nota -, proprietario del grande palazzo, dove oltre all’hotel hanno sede anche negozi di lusso, e concordata con il gestore dell’Hotel”. Per il sindacato “si tratta di una mera operazione immobiliare che rischia di consumarsi sulla pelle dei 16 lavoratori dell’hotel, 4 diretti e 12 in appalto, i quali, dal 16 dicembre, potrebbero trovarsi senza prospettive per il loro futuro”. “Ecco perché oltre alla denuncia, attraverso il tavolo di crisi della città metropolitana di Firenze – osserva ancora il sindacato -, convocato per domani, abbiamo chiesto alle istituzioni cittadine di intervenire perché chiunque subentrerà nella gestione dovrà garantire la continuità occupazionale di tutti i lavoratori”