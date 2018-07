Firenze: cade da primo piano per entrare in casa figlia

Protagonista un 41enne. Episodio analogo a Pietrasanta (LU) dove un uomo, per cause da accertare , è caduto dal balcone del secondo piano

Ha perso l’equilibrio ed è caduto dal primo piano mentre cercava di entrare nell’abitazione della figlia, in via Baracca alla periferia nord di Firenze, passando dalla finestra perché non aveva con se le chiavi della casa. E’ rimasto così ferito un 41enne peruviano. A dare l’allarme una passante che ha trovato l’uomo a terra.

La donna ha chiamato il 118 e iniziato a suonare i campanelli delle abitazioni d’intorno per chiedere aiuto. Secondo una prima ricostruzione l’uomo sarebbe caduto cercando di aggrapparsi a uno stendino vicino alla finestra. Il 41enne, dolorante e

cosciente all’arrivo degli operatori del 118, è stato trasportato all’ospedale fiorentino di Careggi.

Per cause ancora da accertare, un 55enne è caduto da un balcone al secondo pianoa Pietrasanta (Lucca). Nella caduta l’uomo ha riportato fratture al bacino e al femore. Il 55enne è stato trasportato in codice rosso con l’elisoccorso Pegaso all’ospedale di Cisanello (Pisa).