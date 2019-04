Firenze, abusivo vende cibo e ferisce 2 vigili, arrestato

Fuori da stazione Firenze Santa Maria Novella, vendeva specialità peruviane in vaschette.

Aveva allestito una bancarella abusiva fuori dalla stazione di Santa Maria Novella a Firenze per vendere cibo in vaschette ma quando è stato sorpreso dai vigili, li ha aggrediti, ferendo due agenti che sono dovuti ricorrere alle cure del pronto soccorso per lesioni giudicate guaribili in quattro e in 15 giorni. Così un 48enne peruviano è stato arrestato per minacce, resistenza, oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale. Secondo quanto ricostruito, due vigili in abiti civili si sono avvicinati all’uomo, che era in compagnia della moglie, e lui ha offerto loro per 6 euro il cibo dicendo che si trattava di specialità peruviane. Quando gli agenti si sono qualificati ha tentato la fuga e quando è stato raggiunto li ha minacciati e aggrediti. Poi si è scagliato contro altri due agenti intervenuti in aiuto dei colleghi, ferendoli.