Firenze: a Natale attesi mezzo milione di turisti

+4,6% rispetto allo scorso anno e un trend di crescita più sostenuto per le strutture alberghiere (+5,3%) rispetto all’extralberghiero (+3%): sono le previsioni del turismo a Firenze secondo quanto afferma il Comune, illustrando in una nota le previsioni del Centro Studi Turistici.Si tratterà in prevalenza di turisti stranieri (61,5% del totale), che registrano una crescita del 7,2% a fronte del +0,7% degli italiani. Il 25% dei pernottamenti è atteso per i giorni del Natale, mentre il rimanente 75% è previsto nei giorni successivi al Natale, fine anno ed Epifania.

Ancora ottime notizie dunque per Firenze, dopo il ponte dell’8 dicembre, che ha segnato per le strutture ricettive un tasso di occupazione superiore all’80% con oltre 100mila pernottamenti.

Rispetto alle nazionalità straniere, a prevalere saranno ancora quelle europee, in particolare tedeschi, svizzeri, austriaci, britannici, olandesi, belgi, francesi. Per le provenienze extraeuropee, sono segnalati in aumento statunitensi, brasiliani, coreani e australiani. Risultano in calo gli arrivi da Giappone, Cina, India, Russia, Canada, Polonia e Repubblica Ceca. “Cittadini e visitatori – ha detto la vicesindaca e assessore alla Cultura e al turismo del comune di Firenze Alessia Bettini – avranno la possibilità di godere dei tantissimi appuntamenti culturali pensati per fornire un’offerta di qualità legata non solo ai principali attrattori, ma distribuita in tanti luoghi della cultura e in diverse piazze della città. Andiamo avanti con il nostro sostegno alla promozione di un turismo diffuso e consapevole, meno impattante per il nostro centro storico”.

“I numeri di oggi delle previsioni delle presenze per questo Natale, sono davvero straordinari e ci ovviamente riempiono di gioia, di entusiasmo, di soddisfazione”, ha detto il sindaco di Firenze Dario Nardella, in occasione degli auguri di Natale alla stampa fiorentina, ricordando che “il turismo rappresenta una parte fondamentale dell’economia della città, e dà anche lavoro a tanti giovani”.

Tuttavia, ha aggiunto il sindaco, “c’è ovviamente il rovescio della medaglia in tutte le cose, l’impatto dell’overtourism ha drogato il mercato immobiliare in tutte le grandi città e soprattutto nelle città come la nostra, che è una città turistica, è una città internazionale, ed è una città ovviamente aperta anche al mondo del lavoro. Firenze ormai ha dei livelli di costi sia per gli affitti che per le compravendite che sono diventati insostenibili”. Questo, ha sottolineato Nardella, “va contrastato con iniezioni importanti di risorse per riqualificare il patrimonio pubblico abitativo, con misure forti che consentano ai sindaci di equilibrare gli affitti turistici con gli affitti normali. Per questo abbiamo deciso, così come ci eravamo impegnati a fare, di portare nell’ultima giunta comunale dell’anno la misura dell’azzeramento dell’Imu seconda casa per tre anni per tutti i proprietari che nel centro passano da un affitto turistico breve ad un affitto lungo”.