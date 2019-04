Firenze, 53 piante marijuana in casa, denunciato

Rignano sull’Arno (Firenze). Il 49enne è stato sorpreso a fumare uno spinello davanti al figlio minorenne.

Sorpreso dai carabinieri mentre fumava uno spinello in presenza del figlio minorenne, ieri a Rignano sull’Arno (Firenze), a casa nascondeva mezzo chilogrammo di marijuana e 53 piantine di canapa indiana appena germogliate, interrate in tre contenitori sistemati nella cantina dell’abitazione. Per questo un 49enne italiano, già noto alle forze dell’ordine per reati analoghi, è stato denunciato dai militari per il reato di coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.