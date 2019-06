Fi-Pi-Li: viabilità e cantiere, dove trovare le info in tempo reale

La Regione Toscana ha avviato un serrato programma di comunicazioni via web, radio e tv. Lo scopo è informare in tempo reale gli utenti sul traffico lungo la sgc Fi-Pi-Li, a seguito del cantiere tra gli svincoli di Ginestra e Montelupo per importanti lavori di messa in sicurezza.

Lo rende noto la stessa Regione spiegando che i principali canali di informazione sono il portale regionale per la mobilità Muoversintoscana (che lavora su sito web, App, social, prodotti radiofonici e video), con aggiornamenti ogni 30 minuti, e la app Sgc Fi-Pi-Li dell’azienda Avr, che gestisce l’infrastruttura ed i lavori.

Le emittenti radiofoniche che trasmettono gli aggiornamenti, oltre a Controradio, sono: Rdf, Radio Nostalgia, Lady Radio, , Radio Toscana, Radio Firenze, Radio Lady, Radio Incontri, Radio Bruno, Radio Rosa, Novaradio, Radio Wave, Radio Sieve, Radio Italia5, Radio Effe, Radio Emme, Radio Mugello, Radio A (Radio Apuana), White Radio, Radio 3 Network, Radio Blu Toscana, Radio Studio. Tra le televisioni Italia 7, Toscana Tv, Toscana Media Channel, Tele Centro, Teletruria, Tele Iride, Antenna 3, Linea Uno, Sesta Rete. Numerosi i sit

I lavori sono attivi da lunedì 27. L’obiettivo è messa in sicurezza del tratto tra Ginestra e Montelupo fiorentino della sgc Fi-Pi-Li. La Regione Toscana il 29 maggio ha fatto il punto sul primo traffico del cantiere ed il resoconto sulle azioni messe in atto per limitare i disagi all’utenza. Tutte le info al link dell’articolo.