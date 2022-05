Fi Pi Li: auto contromano, un morto

Fi Pi Li – Un automobilista è morto e altre quattro persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto la notte scorsa intorno alle 4 dopo un frontale con un’altra auto lungo la superstrada Fi-Pisa-Livorno dopo l’uscita Interporto Est a Livorno, in direzione del capoluogo toscano.

Secondo quanto riferito, in base a una prima ricostruzione, una delle due vetture coinvolte avrebbe imboccato la superstrada contromano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarre due persone rimaste incastrate nei veicoli.

La carreggiata della superstrada è stata temporaneamente interdetta alla circolazione per permettere le operazioni di soccorso.

Aggiornamento 12.15: È un uomo di 36 anni, residente nel comune di San Miniato (Pisa), l’automobilista deceduto questa notte nell’incidente in Fi-Pi-Li che ha coinvolto due autovetture. Secondo quanto è emerso dagli accertamenti della polizia stradale di Livorno, il 36enne era alla guida dell’auto che, per cause ancora da verificare, stava procedendo da alcuni chilometri contromano sulla strada di grande comunicazione quando, all’altezza dell’interporto, si è scontrato frontalmente con l’altra macchina. In questa vettura viaggiavano quattro persone, tra i 23 e i 26 anni, tutte rimaste ferite nell’impatto: due sono state ricoverate all’ospedale di Cisanello, e le altre due in quello di Livorno.