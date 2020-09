Festival del cinema russo in streaming

🔈Torna, per il secondo anno, il Festival del cinema russo contemporaneo, in programma dal 5 al 9 settembre con sei proiezioni in streaming gratuito sulla piattaforma PiùCompagnia, la sala virtuale de La Compagnia di Firenze lanciata durante l’emergenza Covid.

ll Festival del cinema russo, che lo scorso anno si è svolta nel capoluogo toscano e quest’anno sarà interamente online, è stata presentata oggi nell’auditorium delle Gallerie degli Uffizi di Firenze.

I sei film selezionati, è stato spiegato, rappresentano uno spaccato della storia del cinema e al contempo uno sguardo d’orizzonte sulla cultura russa contemporanea. Ad aprire il festival sarà la nota regista Svetlana Proskurina con Una domenica (sabato 5 settembre ore 21) e un’altra importante presenza femminile sarà quella della giovane Lera Surkova con la pellicola Pagani (8 settembre).

Tra le altre proposte opere di registi già affermati nel panorama russo come Konstantin Khudiakov che nel film La fine della stagione (6 settembre) racconta di tre sorelle costrette a emigrare in una piccola città baltica ma col forte desiderio di tornare a Mosca e di artisti esordienti come Boris Akopov e Ivan Shakhnazarov. Akopov presenta poi Il toro (7 settembre) in cui analizza la vita di un ragazzo che si trova costretto a guadagnare soldi con qualsiasi mezzo per mandare avanti la famiglia, mentre il registra Shakhnazarov propone Rock (9 settembre) che racconta il viaggio di tre ragazzi accomunati dal desiderio di conquistare uno spazio nella scena musicale moscovita. Chiude il festival Sulla Luna di Egor Konchalovsky (6 settembre) storia del figlio di un personaggio ricco e importante che investe un pedone con la macchina e si rifugia nel bosco.

Monica Pelliccia ha intervistato le organizzatrici del festival: