Festival Del Cinema Giapponese, prima edizione

A La Compagnia la prima edizione del Festival del cinema giapponese in Toscana, in collaborazione con l’Istituto Giapponese di Cultura in Roma. Dal 21 al 24 settembre a Firenze

Arriva a Firenze il Festival del Cinema Giapponese in Toscana, la cui prima edizione si terrà dal 21 al 24 settembre al cinema La Compagnia. L’edizione nasce con l’obbiettivo di promuovere il mondo culturale del Giappone e di realizzare dei momenti di incontro del pubblico italiano con registi ed esperti di cinema giapponese. I film saranno proiettati in pellicola e si tratta di titoli del passato ma anche di opere recenti, alla base della selezione c’è un unico tema: “Il Giappone come set cinematografico: Narrazioni e territorio, tra iper sviluppo e tradizione“.

Tutte le proiezioni saranno precedute da una presentazione a cura del comitato scientifico che ha curato la selezione, inoltre ad arricchire la rassegna eventi collaterali come dibattiti o momenti dedicati ai prodotti tipici giapponesi. Prevista anche una piccola mostra di oggetti appartenuti a Mario Verdone, messi a disposizione dalla sua famiglia, che testimoniano il legame tra lo studioso toscano e il mondo del cinema giapponese. Il festival è interamente ad ingresso gratuito e tutte le pellicole saranno in versione originale con sottotitoli italiani.

Giovedì 21 settembre la cerimonia di apertura con Hitoshi Moridaira, Vice Sindaco di Kanramachi, che presenta la storia e il territorio della città e della prefettura di Gunma.

A seguire KANRA. Castle Town of the Oda Clan (16′ – v.o. inglese). Segue

Nishioka Yoshihiko, Consulente esperto per la produzione del sake presso l’azienda Seitoku Meijo, che illustra le caratteristiche principali del sake e le diverse fasi della sua produzione. Sefue Nihonshu ga dekiru made (15′ – v.o. giapponese con sottotitoli in inglese). Alle 21 proiezione di Quando cessa la pioggia (Ame Agaru) di Takashi Koizumi (Giappone e Francia, 1999, 92′ – v.o. giapponese con sottotitoli in italiano)

SCOPRI IL PROGRAMMA NEL DETTAGLIO