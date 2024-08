Ferragosto, cosa fare in Toscana

Ferragosto in Toscana. Per chi è solo di passaggio ma anche per chi deciderà di sfidare la calura nel giorno di festa, sono tante le iniziative dalla costa all’entroterra. Ecco una piccola bussola per orientarvi tra eventi nella natura, musei, concerti e molto altro.

A Firenze, dove il Ministero della salute ricorda comunque la proroga del codice rosso a causa delle temperature canicolari, si potrà trovare ristoro e ottimo intrattenimento a San Salvi, che da molti anni accoglie centinaia di persone nel fresco parco e negli spazi culturali. Il concerto di Ferragosto è affidato come da tradizione a Riccardo Tesi, tra i più importanti esponenti della world music internazionale con il suo magico organetto diatonico. Quest’anno presenta nell’occasione il suo ultimo disco “La giusta distanza”. Poi alle 20.30 – con ingresso libero ma prenotazione consigliata – proiezione di un magico docu-film, ricco di imperdibili interviste, realizzato da Marco Triarico.

Per gli amanti delle due ruote, dopo la bella esperienza del Tour de France, arriva invece la corsa Firenze-Viareggio, classica internazionale di Ferragosto del ciclismo dilettanti (categorie Elite e Under 23) che giunge alla 77/a edizione. 168 i corridori in gara che partiranno da Piazza Tasso alle 7 del mattino.

Se non volete rinunciare al piacere della scoperta e neppure al fresco, basterà andare in direzione montagna pistoiese per una visita ai poli museali dell‘Ecomuseo: vi aspettano la Ghiacciaia della Madonnina alle Piastre, la Via Antica della Castagna e del Carbone, l’Orto botanico forestale all’Abetone, tra le altre. Basta prenotare al numero verde 800974102.

A San Miniato, in provincia di Pisa, è in programma una divertente caccia al tesoro in Piazza Buonaparte a partire dalle ore 18, mentre alle 21.30 va in scena “La Bruna”, spettacolo comico di teatro canzone, di e con Alberto Becucci & Alessandro Riccio. Alle 23:00, Lola & The Workaholics in concerto, con Giancarlo Di Vanni (Sound System), Rolando Calabrò (Basso), Stive Lunardi (Violino) e Aurora Cosimi Loffredo (Voce).

A Livorno, alla Rotonda di Ardenza, è tempo di Food Rock Festival: dieci serate all’insegna della migliore musica dal vivo, del buon cibo con lo street food delle migliori cucine. Alla Fortezza Vecchia, invece, nell’ambito della 14° edizione del Livorno Music Festival (7 agosto-1 settembre), Sul Palco della Cisterna un recital nello stile del grande cantautorato italiano, dove però la voce che dà forza ad una felice selezione che propone 17 tra le più famose canzoni italiane d’autore del Novecento è affidata ai tasti del pianoforte di Ilio Barontini, in una sequenza di emozioni e innovazione.

Prato e dintorni offrono altrettante emozionanti atmosfere, come quella che potrete ritrovare dalle 20 alle 23, nell’Oratorio di San Niccolò per la mostra “in notturna” “Vasari racconta… lettere, progetti e segreti al tempo di Cosimo I de’ Medici e i Bardi di Vernio”. Un progetto del Comune di Vernio curato dalla Fondazione CDSE e dall’Accademia Bardi con il contributo della Regione Toscana. Le sette lettere originali di Vasari narrate attraverso le bellissime illustrazioni di Anita Barghigiani, il dipinto parlante di Vasari e i costumi storici della Società della Miseria Gruppo storico Conti Bardi.

Dulcis in fundo, per deliziare il palato, la tradizionale sagra con distribuzione di penne al sugo di anatra e a seguire tombola. Spennata e cocomerata di Ferragosto a Cantagallo organizzata dalla Proloco Gavigno.