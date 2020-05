Fase 2: Ospedali Firenze riattivano reparti 

I posti letto degli ospedali fiorentini della Asl dedicati ai pazienti Covid diminuiscono nella fase 2 dell’emergenza coronavirus, e tornano nella disponibilità dei reparti dopo le procedure di disinfezione e decontaminazione degli ambienti.

Al Santa Maria Annunziata sono stati riaperti l’Unità di terapia intensiva coronarica (Utic) con sei posti letto, il reparto di malattie infettive (15 posti letto) e il Day service. Ripresa l’attività della chirurgia programmata. Restaranno posti letto dedicati ai pazienti Covid: al momento sono 39 quelli ricoverati, a fronte dei 114 di aprile e dei 164 di marzo. Gli accessi al pronto soccorso sono passati da una media nel mese di marzo di circa dieci accessi Covid ad una media di 1-2 al giorno in questa ultima settimana. Al San Giovanni di Dio parte oggi la riconversione del primo reparto da Covid a non Covid. Riprenderà anche l’attività della Week surgery nel padiglione Leonardo da Vinci, che era stato adibito a Medicina Covid con 16 posti letto. Seguirà la riconversione della Chirurgia d’urgenza e dei alcuni reparti di medicina interna. I posti letto dedicati ai pazienti Covid saranno 10, nell’ex Hospice al piano terra del padiglione Leonardo da Vinci. Al San Giovanni di Dio da metà marzo all’8 maggio scorso i ricoveri per Covid sono stati 177 in area medica e 20 nel reparto di terapia intensiva. Nella Fase 2 a Santa Maria Nuova è previsto un unico reparto Covid con dieci posti letto. Riconvertiti in normali posti di degenza anche i posti letto che erano stati allestiti per l’emergenza all’ospedale del Mugello, dove resterà un’area per sospetti Covid. Villa Donatello diventa invece struttura di cure intermedie per pazienti Covid con 45 posti letto. Per quanto riguarda l’attività ambulatoriale, negli ospedali saranno effettuate attività di visite ed esami specialistici, mentre quelle di primo livello saranno riorganizzate nei presidi territoriali.