Fase 2: Firenze, situazione calma non servono bus ‘a coppia’

“La situazione al momento è sotto controllo. C’è stato un dialogo con Ataf, ma ancora non c’è necessità di usare” i bus ‘a coppia’. Lo ha detto l’assessore alla mobilità del Comune di Firenze Stefano Giorgetti, in riferimento all’avvio della fase 2 in città.

Nel piano di Palazzo Vecchio, oltre al ‘doppio bus’ c’è l’aggiunta di corsie preferenziali per agevolare la mobilità: “Sono azioni contenute nel piano – ha spiegato Giorgetti – ma sono da valutare nel momento in cui” aumenterà il traffico. Lo stesso vale “per eliminare le fermate più vicine, dando così più velocità commerciale”. Giorgetti ha ribadito di aver visto “gente tranquilla. Aspettiamo qualche giorno, c’è anche chi continua a lavorare a casa, chi sta ancora completando le ferie”. Sempre in riferimento alla mobilità da oggi è in vendita l’abbonamento, al costo scontato di 20 euro e della durata di un mese per parcheggiare l’auto nei posti blu a sosta promiscua di tutte le Zcs. La delibera, spiega Palazzo Vecchio, è stata approvata oggi dalla giunta comunale su proposta dello stesso Giorgetti. Il Comune ha deciso di ridurre la tariffa (in precedenza servivano 50 euro per la zcs1 e 40 euro nelle altre) proprio per dare aiuto ai cittadini: “Fermo restando – ha affermato Giorgetti – che rinnoviamo l’invito ad usare i mezzi pubblici e la mobilità alternativa come la bicicletta, abbiamo voluto comunque venire incontro alle esigenze di chi necessariamente deve spostarsi con l’auto”. Il tagliando è acquistabile solo online e deve riportare una sola targa. Giorgetti ha ricordato che, a causa dell’emergenza sanitaria, è stata rinviata l’attivazione della sosta gratuita per residenti negli spazi di sosta promiscua al di fuori della zcs di residenza.