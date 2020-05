Fase 2: fiorentini favorevoli a mobilità ciclabile

E’ quanto emerge dal sesto sondaggio del Comune di Firenze (su un campione di 2696 persone) per capire come i cittadini stanno affrontando l’emergenza Coronavirus.

I fiorentini sono ben informati sul nuovo piano di mobilità del Comune, il 73% lo giudica positivo, apprezzando i provvedimenti relativi alla mobilità ciclabile (voto medio 8,2) e sulla sharing mobility (7,5). Nella fase 2 il 54,1% si muoverà a piedi, il 40,5% con l’auto privata e il 27,8% in bici: solo il 15,1% prenderà i mezzi pubblici (contro il 39,8% della fase ‘pre-Covid’). E’ quanto emerge dal sesto sondaggio del Comune di Firenze (su un campione di 2696 persone) per capire come i cittadini stanno affrontando l’emergenza Coronavirus. In riferimento all’introduzione di un mini abbonamento di 20 euro mensili per la sosta in tutte le zcs i residenti hanno risposto in modo più tiepido rispetto alla mobilità ciclabile ma sono sempre favorevoli (voto medio 7).

L’88,9% continua a dirsi preoccupato rispetto al Coronavirus, dato sostanzialmente stabile rispetto al precedente questionario. Scende (pur continuando a prevalere) la quota di cittadini (44,3%) che ritiene di aver superato il picco dell’emergenza. Con la prospettiva di allentamento delle restrizioni (le interviste sono state effettuate a partire da giovedì scorso), i fiorentini stanno cominciando ad uscire un po’ più di casa: in media 2,8 volte a settimana, con la quota di cittadini che esce tutti i giorni salita al 24,6% (la scorsa settimana era solo il 20,4%). La risposta delle istituzioni cittadine all’emergenza è giudicata adeguata dall’83,7% del campione, in aumento rispetto a sette giorni fa: voto di 7,6 per il sindaco Dario Nardella.