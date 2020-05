Fase 2: bus Ataf, porta davanti chiusa, a studio doppia fermata

Aumento del servizio, assistenza alla clientela da parte del personale interno, chiusura della portiera anteriore, grande attenzione ai Dpi e alle sanificazioni di posti guida, vetture e condizionatori, navette per il personale. Sono le misure anti Covid-19 nei bus di Firenze decise in un incontro stamani in video tra Rsu Ataf e azienda.

Chiesto anche che si “proceda quanto prima – afferma Michele Lulurgas, membro Rsu per Filt Cgil – anche all’installazione di un divisorio in nylon, in maniera da tutelare ancora di più il conducente”. Soddisfazione “per il lavoro fatto dalla Rsu in questo periodo di emergenza” è stato espresso da Gianluca Mannucci della Fit Cisl e coordinatore Rsu

Ataf.

In base a quanto stabilito, si legge nella nota della Rsu, la discesa/salita passeggeri “sarà garantita dalla porta centrale con due flussi alternati e separati. Per garantire questo in via

sperimentale l’azienda sta studiando dove possibile doppia fermata, una per discesa e una per la salita. La catena di separazione dal posto guida sarà leggermente avanzata verso la

zona anteriore, per andare incontro alle richieste degli Enti sul numero dei passeggeri (11 a sedere e 7 in piedi) ma nel rispetto delle distanze previste dall’ordinanza, cioè la separazione di 1 metro tra autista e passeggeri”. Per l’assistenza alla clientela, al fine del corretto uso dei mezzi, previsti circa 50 addetti di Ataf, con possibilità di chiamare le forze dell’ordine in caso di necessità.

Allo studio poi “la presenza di guardie giurate in divisa”. L’azienda si sta poi “attrezzando per fornire gli autisti dei kit sanificanti, come da ordinanza. Da domani è possibile utilizzare il gel che sarà consegnato come detergente delle parti più utilizzate del posto guida”.

Dal 18 di maggio, si spiega ancora, “è previsto un ulteriore incremento del servizio che dovrebbe essere in linea con” quello svolto nello scorso anno. Sempre dal 18 maggio riprenderà il loro lavoro in azienda ad orari diversificati.