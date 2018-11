Estorsioni a imprenditori Massa, sette custodie cautelari

Dalle prime ore di oggi è in corso un’operazione da parte dei carabinieri del Comando provinciale di Massa Carrara, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo di Genova, nei confronti di un gruppo criminale operante da anni nel territorio apuano. Emesse sette custodie cautelari

L’operazione dei carabinieri di Massa Carrara, coordinati dal pm Federico Manotti della Dda di Genova, ha portato a l’emissione di sette custodie cautelari, cinque in carcere e due ai domiciliari. Secondo l’accusa il gruppo avrebbe messo in piedi un giro di estorsioni nei confronti di almeno tre persone, tra imprenditori e direttori di banca, nella Lunigiana.

A far parte del sodalizio criminale tre persone legate alla criminalità organizzata. In particolare due sarebbero contigui alla camorra, mentre una terza persona a una cosca calabrese.

Quest’ultimo ha già una condanna definitiva per 416 bis. L’accusa nei loro confronti è di estorsione aggravata dal metodo mafioso. Maggiori dettagli verranno forniti nel corso di una conferenza stampa alle 16 in procura a Genova.