Estate, in Toscana quintuplicate ondate calore rispetto al 1955

L’estate 2024 in Toscana è stata la terza più calda degli ultimi 70 anni, un lasso di tempo in cui sono aumentati in maniera esponenziale il numero delle ondate di calore, con almeno tre giorni consecutivi di afa, così come quello delle notti tropicali. E’ quanto emerge dal report meteo-climatico del Lamma riguardante giugno, luglio e agosto 2024.

In Toscana l’anomalia di temperatura nelle quattro stazioni meteorologiche di Firenze, Arezzo, Grosseto e Pisa è stata di +1.8 °C, rispetto al periodo 1991-2020, ma è andata peggio lo scorso anno e nel 2022 (rispettivamente con anomalie di +3.4 °C, +2.3 °C). Ad un giugno con temperature in linea alla media del periodo sono seguiti il quarto luglio e il secondo agosto più caldi (+2.3 °C e +2.9 °C) dal 1955.

Nell’intero trimestre hanno di gran lunga prevalso i giorni con temperatura sopra media rispetto a quelli con temperatura inferiore (60 contro 12), il più caldo è stato il 30 luglio (media di 31 gradi), il più freddo il 2 giugno (media 18° C).

Secondo quanto emerge ancora dal rapporto, aumenta in modo significativo il numero delle ondate di calore, ovvero almeno tre giorni consecutivi molto caldi, quintuplicate dal 1955 a oggi così come la loro durata. Sempre più frequenti anche le notti tropicali (temperatura minima giornaliera al di sopra dei 20 gradi), triplicate in 30 anni.

Dal punto di vista delle precipitazioni, piogge in media (-3%) anche se c’è stato un drastico calo a luglio (-46%) e valori leggermente più alti, rispettivamente +16% e +8%, a giugno e agosto. Nelle città capoluogo poca pioggia a Lucca (-62%), Firenze (-36%), Siena (-32%) e Livorno (-24%), in controtendenza Pisa (+85%) a causa di due importanti eventi temporaleschi (a giugno e agosto).