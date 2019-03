Elezioni Firenze: in 1500 per apertura campagna elettorale Nardella

Oltre 1.500 persone nell’auditorium del palazzo dei Congressi di Firenze per l’evento di apertura, ieri sera, della campagna elettorale di Dario Nardella, candidato per un secondo mandato a sindaco.

“Non perderemo tempo a litigare” con gli avversari, anche perche’ dall’altra parte della barricata “non c’e’ un’idea, una visione ne’ un progetto”. Lo sottolinea il sindaco Dario Nardella al palacongressi di Firenze, da dove parte la sua campagna elettorale. “Ci aspettano sessanta giorni intensi, che io credo avvincenti”. Lo spiega meglio con una battuta: “Noi siamo per i vaccini e per le vaccinazioni. Diciamo che solo in questo caso promuoviamo il contagio, ma dell’entusiasmo”. Poi lancia le tre parole d’ordine della campagna elettorale: “Credibilita’, amore e visione”.

Viali pedonalizzati e ricoperti d’erba, strade con le macchine volanti, Arno balneabile e navigabile, ma anche sistemi di videosorveglianza, ”Scudo verde” contro l’inquinamento, comitati di quartiere per la vivibilità: queste le immagini della Firenze dei sogni e della Firenze ”concreta” che hanno accompagnato Dario Nardella, sindaco ricandidato, nell’evento di lancio della sua campagna elettorale.

Nardella ha presentato alcuni punti del suo programma per il secondo mandato, fra cui la realizzazione di un parco tematico dedicato all’ambiente e al clima nelle aree ex Poderaccio ed ex Gover, collegate da una passerella sull’Arno; il completamento delle tramvie e il potenziamento dell’aeroporto; la realizzazione di 50 nuovi alloggi per anziani soli a Montedomini; progetti di recupero urbanistico; l’introduzione di una pattuglia di vigili ogni 10 minuti a piedi.

Fra i presenti all’iniziativa, il governatore toscano Enrico Rossi e il presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani, il presidente di Toscana Aeroporti Marco Carrai e il vice Roberto Naldi, il soprintendente del Maggio Musicale Fiorentino Cristiano Chiarot, i vertici delle associazioni di categoria, il vignettista Sergio Staino, la tassista di ”Milano 25” Caterina Bellandi, e una nutrita rappresentanza di candidati al consiglio comunale delle liste che supportano la candidatura di Nardella.

