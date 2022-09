Elezioni Camera: affluenza in Toscana 22,33% alle ore 12, in aumento

By

Elezioni – E’ del 22,33% l’affluenza dei votanti per la Camera dei Deputati rilevata alle ore 12 dal Viminale nei 273 comuni della Toscana. Il dato della tornata elettorale precedente, allo stesso riferimento orario, fu del 21,17%. L’affluenza odierna è quindi in aumento rispetto alla precedente consultazione elettorale.

“Ho votato pensando ai tanti italiani morti per darci questo diritto. Ho votato perché nessuno in futuro possa togliere ai nostri figli questo diritto!”. Lo scrive il presidente della Toscana Giani sui social dopo aver votato nel suo seggio, a Sesto Fiorentino (Firenze), dove è residente. Giani ha votato nella sezione elettorale allestita alla scuola elementare ‘San Lorenzo’.

Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, si è recato a votare questa mattina alle 9.30 al seggio allestito nella scuola Villani in viale Giannotti. “Io ho votato. Votare è un diritto. E un dovere civico. Non lasciamo che altri decidano al nostro posto. Buon voto a tutti e tutte”, ha scritto Nardella sui social.

Il leader di Italia Viva Matteo Renzi ha votato stamani a Firenze nella scuola Villani di viale Giannotti, a Gavinana. Insieme a Renzi ha votato anche la moglie Agnese Landini. Renzi e la moglie erano accompagnati da Francesco Bonifazi, senatore uscente di Iv e candidato per il Terzo Polo, che ha votato pure lui nello stesso seggio elettorale. Matteo Renzi adesso parte per Tokyo per andare ai funerali di Stato di Shinzo Abe.