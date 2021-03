Mario Draghi nel corso del suo discorso al Senato, parlando del problema delle vaccinazioni, ha detto: “Per quanto riguarda la copertura vaccinale degli over 80, persistono purtroppo importanti differenze regionali che sono molto difficili da accettare. Mentre alcune Regioni seguono le disposizioni del ministero della Salute, altre trascurano i loro anziani”.

Alcuni organi di stampa hanno quindi ipotizzato che tra le regioni ‘bacchettate’ da Draghi, ci potesse essere anche la Toscana, la cui pratica di vaccinazione degli anziani era finita sotto accusa nei giorni precedenti.

Ma non ci sta il Governatore della Toscana Eugenio Giani, che a margine di una conferenza stampa a Firenze, rispondendo a chi gli chiedeva un commento sulle parole del premier Mario Draghi, rispondeva: “Per quanto riguarda gli over 80 sicuramente il presidente Draghi, che conosce bene la situazione, non si riferiva alla Toscana perché in Toscana abbiamo condotto la nostra campagna di vaccinazione con molta precisione e lui sa benissimo che oggi in Toscana vengono distribuite 13mila dosi agli anziani che sono prenotati da 20 giorni, domani ne verranno distribuite 16 mila, dopodomani 11 mila”.

“Queste – ha aggiunto Giani – sono le prenotazioni che noi abbiamo fatto coi medici di famiglia perché noi vogliamo dare qualità e quindi abbiamo voluto che le persone over 80 non si trovassero con un operatore generico che gli fa la puntura, con un contraccolpo psicologico. Io ho voluto invece che fossero i medici di famiglia che stanno collaborando e che naturalmente hanno per riceverli nel loro laboratorio o per andare a casa, necessità dei tempi giusti offrendo al servizio qualità oltre che quantità”.

“In questo senso – ha continuato Giani – il presidente Draghi ha fatto riferimento giustamente alla trasparenza dei dati e ho visto su alcuni siti che si fa riferimento ad una Toscana che ieri avrebbe distribuito 90mila vaccini agli over 80 quando in realtà erano oltre 106mila”.