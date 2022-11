Donna di 31 anni muore in ospedale dopo parto, aperta inchiesta

By

Livorno, la procura ha aperto un’inchiesta per la morte, avvenuta ieri di una donna di 31 anni dopo il parto all’ospedale di Cecina.

Il cuore della donna, come riporta oggi Il Tirreno, ha smesso di battere in seguito a delle complicanze sopraggiunte alcune ore dopo aver dato alla luce una bambina, che sta bene. I

Inutili i tentativi di rianimare la 31enne, le cui condizioni sarebbero precipitate all’improvviso. La salma è a disposizione della procura che ha già disposto l’autopsia.

A ricostruire l’accaduto sarà anche l’equipe di sanitari dell’Asl Toscana nord ovest che dovrà compiere i controlli sulle procedure seguite prima e dopo il parto, per verificare eventuali mancanze o errori.

L’iter sarebbe già stato avviato dalla direzione sanitaria dell’ospedale di Cecina. La donna si sarebbe presentata insieme al compagno nel reparto di ostetricia per dare alla luce la sua piccola nella notte ma senza nessun elemento che potesse far temere per un possibile rischio o complicazione.