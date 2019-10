“Diversificare orario scuole contro affollamento e traffico”: fa discutere la proposta dell’ass. Giorgetti

“L’idea – ha spiegato Giorgetti – può essere estesa a tutta l’area fiorentina”. “Potremmo diversificare, basterebbe una mezz’ora di differenza” dice l’assessore, l’abbiamo intervistato.

L’idea potrebbe servire anche per decongestionare il traffico. “Diversificare l’ingresso e l’uscita delle scuole nell’area fiorentina” così da avere un miglioramento del trasporto pubblico locale e far sì che non ci siano problemi di affollamento. E’ l’idea lanciata dall’assessore alla mobilità del Comune di Firenze Stefano Giorgetti, a margine di un evento in città.

“L’idea – ha spiegato – parte dalle richieste del liceo artistico di Porta Romana e può essere estesa a tutta l’area fiorentina. Invece che far uscire i ragazzi alla stessa ora” creando problemi di affollamento “potremmo diversificare, basterebbe una mezz’ora di differenza”.