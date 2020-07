Disabili: tre giorni di presidio davanti a Regione per chiedere Vita indipendente

Il presidio simbolico partirà da lunedì per sollecitare la Regione Toscana a dare seguito ad almeno due mozioni o ordini del giorno approvati dal Consiglio regionale che impegnavano la Giunta regionale ad aumentare le risorse per la vita indipendente dei disabili gravi

Da lunedì 27 luglio 2020 per più giorni consecutivi dalle ore 10:30

alle ore 13:00, davanti alla sede della Presidenza della Regione Toscana

in piazza Duomo 10, i disabili gravi – che vogliono fare una vita con un

grado di libertà comparabile con quello delle altre persone – riprendono

il presidio simbolico per sollecitare la Regione Toscana a dare seguito

ad almeno due mozioni o ordini del giorno approvati dal Consiglio

regionale che impegnavano la Giunta regionale ad aumentare le risorse

per la vita indipendente dei disabili gravi . Secondo l’associazione Vita Indipendente ‘l’aumento delle risorse non è stato fatto: infatti, per i motivi esposti nel documento “Note su Delibera n. 814/ 2020 della Giunta Regionale della Toscana” , tale

delibera NON soddisfa nessuna delle nostre richieste”.

Anzi,aggiungono i rappresentanti dell’associazione ” con tale delibera, la Regione Toscana crea inammissibili diseguaglianze e precarietà tra disabili gravi che necessitano di assistenza personale”

Il presidio simbolico andrà avanti ad oltranza finché la Regione Toscana non accoglierà in concreto le nostre richieste.