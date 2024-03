Del Re in tandem per raccogliere le idee della città

Del Re raccoglie idee per Firenze a bordo di un tandem. Cinque tappe in tre giorni nei quartieri cittadini

Cinque tappe in tre giorni nei cinque quartieri di Firenze, a bordo di un tandem, per raccogliere idee e lanciare proposte per lo sviluppo della città, a pochi mesi dalle comunali. È ‘Tandemocratica’, l’iniziativa lanciata dall’ex assessore Cecilia Del Re e da Firenze Democratica. Del Re sarà a bordo del tandem insieme, si legge in una nota, ai responsabili di Firenze Democratica nei quartieri, ai consiglieri comunali e di quartiere.

L’iniziativa prevede altre iniziative nelle prossime settimane, per raggiungere tutti i 50 rioni cittadini. La prima tappa è alle Cure nella giornata di domani (dalle 10 alle 12), poi il viaggio proseguirà a San Jacopino (sempre domani, dalle 17 alle 19), nella giornata di sabato a Gavinana e Ponte di Mezzo, e domenica a Mantignano e Ugnano. “La partecipazione per noi è una cosa seria – sottolinea Del Re -. Anche perché una delle mancanze più grandi dell’amministrazione uscente nell’ultimo mandato è stata proprio quella di non aver puntato su partecipazione e coinvolgimento dei cittadini nelle scelte della città. La nostra innovazione discontinua passa anche da qui: dal desiderio di costruire una città policentrica, interconnessa, nella quale i quartieri si sentano parte di un progetto più grande, inclusivo e di qualità”.

“È un modo di vivere la città che parte dal concetto di comunità e di prossimità che avevo già avviato quando ero in giunta e avevo lanciato il progetto ‘Firenze prossima’, mappando la città in rioni – aggiunge Del Re -. Da quella visione dobbiamo ripartire per rispondere ai bisogni dei cittadini, ma anche per valorizzare esperienze che hanno promosso loro stessi e rappresentano un bellissimo antidoto rispetto ai tentativi della rendita di farla da padrone anche in zone meno centrali della città. Portiamo in dote la nostra capacità d’ascolto e le nostre proposte”.