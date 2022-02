De Pascale Blues Revue su Controradio a 11 anni dalla scomparsa

L’undicesima edizione del consueto special radiofonico andrà in onda sulle frequenze di Controradio sabato 19 febbraio 2022, dalle 15.30 alle 19.30.

Dal sito de Il Popolo del Blues:

Enesto de Pascale (Firenze, 1958-2011) giornalista musicale e produttore indipendente, è stato uno dei principali artefici del rock fiorentino. Voce storica di Rai Stereonotte, ha collaborato con Radio Tre e con il canale televisivo satellitare RAI SAT. Ha scritto per “La Nazione”, le riviste “Rolling Stone”, “Jam “; Il Blues”, “Rosso Fiorentino”, “Doc Toscana ” e per la testata britannica “Rocksbackpages”. Ha pubblicato “Bessie Smith, la vita e le opere” (Stampa Alternativa, 1992), “Mondo beat” (Fuori Thema, 1993), “America musica” (Fuori Thema, 1994), il volume di racconti “Parole di Notte Verso casa” (Le Pleiadi, 1994, “PistoiaBlues: le interviste” (Tarab, 1996), “Il Rock & Roll in Italia, 1956-1960″ (Pendragon, 2000),”My Name is Pasquale, biografia di Nicola Arigliano per Interviste (Stampa Alternativa, 2002), “Un weekend Post Moderno” (catalogo della mostra, Tenax/Aida, 2002), “Anni di Musica in Toscana 1960-2000″ (Toscana Musiche/Regione Toscana dist. Materiali sonori 2 volumi 2003, 2004) e molti saggi. Nel 1998 ha dato vita al sito www.ilpopolodelblues.com in concomitanza con la nascita di una etichetta musicale dallo stesso nome. È stato curatore con Bruno Casini e Giancarlo Cauteruccio della mostra sugli anni ’80 a Firenze.

Ha svolto attività didattica dedicata alla musica e alla cultura italiana dagli anni cinquanta ai giorni nostri in scuole superiori ed università e presso gli Istituti Italiani di Cultura.

Dal 2002 è stato presidente di giuria del Rock Contest di Controradio, una delle più importanti rassegne per gruppi emergenti d’Italia e membro del Premio Ciampi dalla sua nascita nel 1995. Ernesto de Pascale il 16 Ottobre 2007 ha pubblicato il suo atteso debutto solista, “Morning Manic Music” su etichetta Il Popolo del Blues, distribuzione Materiali Sonori.