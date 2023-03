Cutaia sugli stipendi del Maggio: “Sono convinto che si possa sbloccare quasi subito la situazione”

Firenze, Onofrio Cutaia, commissario straordinario nominato dal Mic per la gestione della Fondazione del teatro del Maggio musicale fiorentino, arrivando questa in città ha cercato di rassicurare i lavoratori del Maggio sui loro stipendi.

“Per quanto riguarda gli stipendi dei dipendenti della Fondazione del teatro del Maggio musicale fiorentino – ha detto Cutaia – cercherò di rendermi conto della situazione, ho in mente un modo di procedere che naturalmente deve essere assolutamente consono alle leggi. Ma in questo ambito della piena legittimità sono convinto che si possa sbloccare quasi subito la situazione”.

Sui problemi economici dell’ente lirico, Cutaia ha spiegato di aver bisogno di studiare la situazione “però è vero anche – ha aggiunto – che c’è un principio che credo i direttori di ogni teatro devono tenere presente: un progetto è tale se è sostenibile, sennò non è un progetto”.

Sugli ultimi travagliati mesi dell’ente lirico Cutaia ha detto che “polemiche da parte mia non ci saranno, ho un incarico da parte del ministro della Cultura, cercherò di farlo nella maniera più seria possibile, cercherò di fare il bene per il teatro che è un bene prezioso per la città e per il Paese. Cercherò di fare un lavoro in positivo, se ci sono cose negative, la magistratura sta indagando e farà sicuramente molto bene il suo lavoro”.

Sulla decisione di commissariare il teatro, Cutaia ha spiegato che il ministero “non lo fa mai a cuor leggero”. “La cosa molto interessante – ha aggiunto – è che il sindaco Nardella lo ha sostanzialmente concordato con il ministro della Cultura e questo significa che c’è concordia e si potrà andare avanti”.