Crolla tetto in edificio abbandonato, muore giovane nel Pisano – Si chiamava Mattia Simonetti, ed era residente a Calcinaia (Pisa), come appreso in precedenza, il ragazzo di 17 anni morto ieri sera nel crollo di una porzione della copertura di un casolare abbandonato.

L’adolescente era in compagnia di altri amici e insieme a loro registrava video e scattava foto nell’edificio rurale, quando è stato travolto dal crollo improvviso ed è morto subito. E’ questa la prima ricostruzione dei fatti in base alle testimonianze degli amici, che sono sotto choc, raccolte dai carabinieri.

Sono stati proprio gli altri ragazzi a chiedere aiuto, allertando il 118. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, un’ampia porzione del tetto del casolare abbandonato dove si trovava il gruppo di amici era crollato da tempo e ieri, all’improvviso, sarebbe crollata anche la porzione rimanente investendo il 17enne.

L’area è stata posta sotto sequestro. Sul posto sono arrivati anche i familiari della vittima e degli altri ragazzi sconvolti per l’accaduto.

I vigili del fuoco sono intervenuti con due squadre, in via delle Case Bianche, nel comune di Calcinaia, per un soccorso a persona, ma dalle macerie hanno estratto il cadavere. L’incidente è avvenuto intorno alle 17.45.