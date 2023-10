critico per un giorno propone il film “Our Son”

“Our Son” il film di Bill Oliver che inaugura il Florence Queer Festival , รจ la pellicola protagonista di “๐˜Š๐˜ณ๐˜ช๐˜ต๐˜ช๐˜ค๐˜ฐ ๐˜ฑ๐˜ฆ๐˜ณ ๐˜ถ๐˜ฏ ๐˜จ๐˜ช๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ฏ๐˜ฐ”, l’iniziativa realizzata in collaborazione con il Cinema La Compagnia per i soci del ๐‘ช๐’๐’๐’•๐’“๐’๐’“๐’‚๐’ ๐’Š๐’ ๐‘ช๐’๐’–๐’ƒ. Di seguito il video e le interviste ๐ŸŽง

Mercoledรฌ 18 ottobre รจ ripartita lโ€™iniziativa โ€œCritico per un giornoโ€, realizzata dal cinema La Compagnia e con il Controradio Club. I soci del club sono invitati alla proiezione di uno dei film in programma alla Casa del cinema della Toscana, alla presenza del regista, per poi lasciare commenti e opinioni, scritte oppure in video, intervistati dalla redazione di Controradio.

L’appuntamento coincideva con l’inaugurazione del Florence Queer Festival, la piรน importante rassegna toscana dedicata alla cultura LGBTQIA+, al Cinema La Compagnia fino al 22 ottobre. Il festival, organizzato dallโ€™associazioneย IREOSย di Firenze, offre una ricca programmazione culturale che si snoda tra cinema internazionale a tematica LGBTQIA+, eventi, mostre e incontriย in cui saranno centrali non solo leย storie del movimento LGBTQIA+, ma anche lโ€™impegno dei volontarษ™ dellโ€™Associazione, che vedranno nel festival una vetrina per le tematiche di cui si occupano.

La pellicola proiettata รจ OUR SON di Bill Oliver (USA, 2023, 104โ€™). Il matrimonio di Gabriel e Nicky sta finendo. Riusciranno a fare le scelte migliori per il figlio Owen e per se stessi, nonostante i sentimenti difficili e gli attriti? Il film mostra profonda attenzione per le dinamiche familiari, senza dimenticare i rapporti di potere latenti che possono riaffiorare nei momenti di crisi. Ma spesso lo sguardo si allarga su amici e parenti della coppia, mostrando momenti di solidarietร e tenerezza. Le persone e le famiglie ne emergono come elementi non isolati di una rete di relazioni di cura che fanno la differenza nei momenti complicati.

Alla presenza del regista Bill Oliver e del co-sceneggiatore Peter Nickowitz.

Guarda il video con le interviste a cura di Andrea Montigiani. QUI