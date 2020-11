Covid: Mazzeo, a Pisa hotel sanitario e punto tamponi drive

A Pisa l’hotel Bonanno, vicino alla Torre, sarà trasformato in albergo sanitario con 84 camere a disposizione delle Usca che vi potranno assistere pazienti Covid.

Ad annunciare la nuova iniziativa per cercare di far fronte nel miglior modo possibile alla pandemia in corso, il presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo su Fb. Ma non è l’unica novità. Da martedì, sempre a Pisa, aprirà infatti un nuovo punto per i tamponi “drive in” (quelli cioè fatti direttamente in auto) nell’area Expo di Ospedaletto, un luogo in più per garantire maggiori controlli e sempre maggiore capacità di tracciamento.