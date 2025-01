Corteo pro Palestina a Firenze “Aggiorniamo la memoria, il genocidio è ora”

“La memoria deve essere un’arma per costruire un futuro diverso” e “mai più deve valere per ogni genocidio”. A dirlo è Sereen El Debuch dei Giovani palestinesi di Firenze, aprendo il corteo di oggi a Firenze, che si è mosso poco dopo le 17 da piazza Santissima Annunziata, dietro allo striscione ‘Aggiorniamo la memoria, il genocidio è ora’.

Alcune centinaia i partecipanti alla manifestazione organizzata, come in altre città italiane, alla vigilia del Giorno della memoria e quando ancora non era stata firmata la tregua.

“E’ una sconfitta di Israele, che come elemento di vendetta e ritorsione sta portando avanti violenze e massacri all’interno della Cisgiordania, soprattutto nelle città cuore della resistenza, andando a spegnere qualsiasi elemento di felicità per gli ostaggi palestinesi liberati”, aggiunge El Debuch. “Il Giorno della memoria – si spiega in merito alla data scelta per manifestare – serve a ricordare atrocità che abbiamo visto nel passato. Ma la memoria non può essere utilizzata per strumentalizzare l’oppressione che il popolo palestinese sta subendo da troppo tempo”.

Prima della partenza sono state ricordate anche le vittime tra i giornalisti e gli operatori sanitari. Presente alla manifestazione l’associazione Firenze per la Palestina che ha annunciato un presidio per lunedì prossimo sotto Palazzo Vecchio per chiedere alla sindaca Sara Funaro di rispondere a una lettera inviatale da mesi proprio sulla situazione in Palestina.