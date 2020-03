Coronavirus: premio a balconi fioriti Firenze per rilancio

Sensibilizzare sull’importanza del verde nel contesto urbano e nella tutela della biodiversità ma anche ‘far girare’ nel mondo un’immagine colorita e fiorita di Firenze in un momento di difficoltà causato dall’emergenza Coronavirus

E’ il duplice obiettivo del concorso ‘Fiori a Fiorenza’, organizzato dal Comune con la Società toscana di orticultura, i cinque Quartieri e il sostegno di Fondazione Cr Firenze. Per il lancio dell’iniziativa, il terrazzo di Palazzo Vecchio si è colorato di fiori, dando anche visivamente il via al concorso. Il concorso prende il via oggi 6 marzo e si chiuderà il 30 aprile.

Per partecipare sarà sufficiente inviare una foto del balcone fiorito, indicando la zona e il quartiere di riferimento. A valutare i balconi più belli saranno per il 60% una giuria tecnica e per il 40% una giuria popolare. Saranno premiati i primi 10 classificati, due per quartiere. La premiazione si terrà il 9 maggio presso la sede della Società toscana di orticultura a Villa Bardini.

Come ha sottolineato l’assessore all’ambiente di Palazzo Vecchio Cecilia Del Re “l’iniziativa assume un doppio valore perché ci consente di diffondere un’immagine di una Firenze ancora vitale e accogliente in questo momento di forte difficoltà”.