Coppia accoltellata a Firenze, fermato un uomo

Un uomo e una donna sono stati accoltellati questa mattina intorno alle 8,30 a Firenze nella zona di viale Petrarca. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, stavano passeggiando in strada col loro cane quando, per cause in corso di accertamento, un uomo li ha aggrediti colpendoli con un coltello per poi darsi alla fuga.

La donna, 39enne italiana, è stata trasportata in ospedale in gravi condizioni, mentre le condizioni dell’altro ferito non desterebbero particolare preoccupazione.

Un uomo è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto per tentato di omicidio con l’accusa di aver accoltellato stamani, in viale Aleardi a Firenze, una coppia che camminava in strada col cane.

A bloccarlo, sulla base di una di ricerca diramata dalla polizia che era intervenuta sul posto, è stata una pattuglia dei carabinieri che lo ha rintracciato in piazza Tasso.

Nell’aggressione è rimasto gravemente ferito anche il cane della coppia raggiunto da una coltellata.

Il fermato è un 54enne italiano. Da quanto appreso, la coppia ferita e il presunto aggressore si conoscevano. Non chiaro al momento il movente. Intanto è già stata dimesso l’uomo ferito in modo lieve. Più grave la donna, che dovrebbe essere sottoposta a intervento chirurgico: non sarebbe comunque in pericolo di vita secondo quanto appreso.

Notizia in corso di aggiornamento