Controradio News ore 7.25 del 5 gennaio 2022

Controradio News: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina. Per iniziare la giornata ‘preparati’

Controradio news – L’area verde di San Bartolo a Cintoia, nel Quartiere 4 di Firenze è stata chiusa al pubblico e vi è vietata qualunque attività a scopo precauzionale a causa dei sospetti avvelenamenti di cani che si sono verificati negli ultimi giorni. E’ quanto prevede un’ordinanza sindacale. Sono stati transennati gli accessi pedonali e sono stati apposti cartelli per spiegare la chiusura. L’ordinanza è stata diramata dopo l’arrivo alla Direzione ambiente un verbale del nucleo provinciale guardie zoofile di Firenze da cui risultano accertamenti in corso per sospetto avvelenamento di cani da sostanze tossiche.

Controradio news – Un ragazzino di 13 anni, si è ustionato le mani dopo essersi arrampicato sul tetto di una locomotrice di un treno merci in sosta al deposito ferroviario Campaldo di Pisa e aggrappato ai cavi dell’alta tensione. E’ stato trasferito in codice giallo al pronto soccorso di Pisa. Sull’episodio indaga la Polfer. Secondo quanto si è appreso, l’adolescente era in compagnia di un amico, avrebbe toccato i cavi dell’alta tensione venendo investito da una scarica a circa 2300 volt che non ha avuto conseguenze più gravi perché indossava scarpe di gomma e non ha mai perso contatto con il terreno (il tetto della motrice). A dare l’allarme è stato l’altro adolescente.

Controradio news – Appare “evidente” come le “diverse manomissioni” al macchinario “sono state poste in attuazione di una medesima strategia imprenditoriale volta alla massimizzazione della produttività a discapito della sicurezza delle fasi delle lavorazioni”. E’ un passaggio nelle 17 pagine della motivazione della sentenza con cui il 27 ottobre scorso il gup di Prato ha accolto il patteggiamento della pena per Luana Coppini e suo marito Daniele Faggi, indicati come la titolare e l’amministratore di fatto della ditta di Montemurlo dove il 3 maggio 2021 morì in un incidente sul lavoro Luana D’Orazio, 22 anni. Coppini ha patteggiato 2 anni di pena, Faggi 1 anno e 6 mesi, per omicidio colposo e rimozione dolosa delle cautele antinfortunistiche.

Controradio news – Nell’ultimo anno in crescita in Toscana i casi di pedopornografia con autori minorenni: da 67 a 256. In aumento anche le sextortion con vittime minorenni (22% circa) e le truffe sentimentali (+17%). Sono alcuni dati dell’attività svolta dalla polizia postale Toscana nel 2022. In particolare, nell’ambito dei reati relativi allo sfruttamento sessuale dei minori on line e dell’adescamento in rete, il Centro operativo per la sicurezza Cibertentica della Toscana ha denunciato 101 persone e ne ha arrestato 15.