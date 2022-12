Controradio News ore 7.25 del 29 dicembre 2022 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:55 Share Share Link Embed

Controradio News: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina. Per iniziare la giornata ‘preparati’

Controradio news – È partita la procedura per la gara di riqualificazione dello stadio Artemio Franchi: pubblicato l’avviso sulla Gazzetta ufficiale della Comunità Europea e nei prossimi giorni il bando di gara sarà pubblicato sulla Gazzetta della Repubblica Italiana. Sarà quindi possibile visionare i documenti di gara per poter presentare domanda di partecipazione.

Controradio news – A partire dalle ore 19 del 31 dicembre fino alle ore 7 del 1 gennaio viene vietata la detenzione o l’esplosione di botti o petardi in tutti gli spazi pubblici o accessibili al pubblico del centro abitato di Firenze. Firmata dal sindaco l’ordinanza che inoltre dispone nei luoghi pubblici ed accessibili al pubblico dell’area Unesco il divieto di vendere o di somministrare per asporto bevande in bicchieri o altri contenitori di vetro (salva la somministrazione al banco e al tavolo negli spazi in uso ai pubblici esercizi di somministrazione). Per i trasgressori è prevista una sanzione che può arrivare fino a 500 euro ed è previsto il sequestro delle cose illegittimamente detenute.

Controradio news – A Firenze per il primo Capodanno in piazza dopo il Covid tornano la ztl e la tramvia no stop. Cinque poi le linee di bus – 6, 11, 14, 17 e 23 – di Autolinee Toscane in servizio fino alle 2.30 e previsto il potenziamento della presenza della polizia municipale. La ztl proseguirà no stop con le modalità del provvedimento diurno: le porte telematiche rimarranno quindi in funzione dalle 7.30 di sabato fino alle 8 di domenica.

Controradio news – “Dopo le strette interlocuzioni tra amministratori delle ultime ore si sono fatti passi in avanti significativi per la tutela degli asset societari di Publiservizi. Passi in avanti che ci consentono di salvaguardare la presenza delle nostre partecipazioni dentro la nascente multiutility”. Così in una nota i 14 sindaci dell’Empolese Valdelsa che, in precedenza, avevano rilevato discrepanze nelle delibere adottate da altre amministrazioni comunali tali da bloccare il processo di aggregazione.

Controradio news – Dal 22 al 28 gennaio saranno eseguiti a Firenze i lavori di adeguamento della segnaletica verticale e orizzontale nel centro storico a partire dal quadrante ‘Duomo’: sarà realizzata la nuova segnaletica verticale per la sosta residenti e a terra saranno disegnati i nuovi stalli in colore giallo. L’intervento, si chiarisce in una nota di Palazzo Vecchio, doveva essere eseguito entro la fine dell’anno ma lo studio della nuova cartellonistica verticale e la sua realizzazione ha portato allo slittamento della fornitura di circa un mese.