Controradio News ore 7.25 del 10 gennaio 2022

Controradio news – Un uomo di 87 anni è morto per intossicazione da fumi a causa di un incendio nella sua abitazione in via XXVII Aprile, nel quartiere di Iolo, a sud della città di Prato. L’incendio si è sviluppato nella sala dell’appartamento, probabilmente secondo prime ipotesi a causa del cortocircuito di un elettrodomestico.

Un uomo di 74 anni è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Pisa dopo essere stato aggredito nel pomeriggio di ieri in pieno centro da un giovane che lo ha picchiato senza apparenti motivi. Il 24enne spiega la questura “ha conclamati problemi di natura psichiatrica” è stato trasferito, in stato di arresto, nel reparto di psichiatria dell’ospedale pisano.

Controradio news – Un approfondimento tecnico sulla proposta di reindustrializzazione parziale del sito ex Gkn di Campi Bisenzio (Firenze) formulata alcune settimane fa dall’Rsu e dal Comitato tecnico scientifico solidale del collettivo di fabbrica e presentata lo scorso 20 dicembre nel corso dell’ultima riunione del Comitato di proposta e verifica. È stato questo l’oggetto di un incontro tenutosi ieri in Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze nell’ambito dell’attività di scouting pubblico che la Regione Toscana sta conducendo per individuare nuovi potenziali investitori e superare lo stallo venutosi a creare sulla vertenza.

Controradio news – La società Gibbi srl di Roma è la nuova società proprietaria dell’area dell’ex zuccherificio Sadam a Castiglion Fiorentino (Arezzo). Lo rende noto il sindaco Mario Agnelli prendendo l’impegno di far incontrare la nuova proprietà “con l’apposita commissione consiliare, istituita proprio per seguire l’iter di recupero e di rilancio dei 105 ettari di terreno oltre alle altre particelle separate dal corpo principale”. Il sindaco ne ha parlato al consiglio comunale, in particolare riguardo al “contatto telefonico avuto con la società alla quale è stato richiesto un incontro ufficiale a partire da febbraio in avanti”.

Controradio news – Ripartire. E’ il filo conduttore della nuova edizione di Pitti Uomo 103, dal 10 al 13 gennaio alla Fortezza da Basso di Firenze, con 789 brand in mostra, di cui 311 esteri (il 40%), per le anteprime autunno-inverno 2023-24.