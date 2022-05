Controradio News ore 7.25 - 6 maggio 2022 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:08 Share Share Link Embed

Controradio News: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina. Per iniziare la giornata ‘preparati’

Controradio news – “Non vogliamo che la guerra si espanda”, “stiamo cercando di fare del nostro meglio per dare spazio alla diplomazia. Non siamo in guerra contro la Russia, ma dobbiamo sostenere l’Ucraina, altrimenti chi sarà il prossimo?”. Lo ha detto l’Alto Rappresentante dell’Unione europea per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza Josep Borrell all’apertura del Festival d’Europa a Firenze.

Controradio news -Struttura per anziani non autosufficienti senza autorizzazioni e con personale non adeguato: così è scattata la procedura d’urgenza di polizia municipale e Comune di Arezzo che prevede che la struttura ricollochi gli anziani entro 20 giorni prima della chiusura.

Controradio news -Firenze vara il pacchetto sulla movida sostenibile, con più novità al via da giugno: se è già attiva la presenza di 24 steward il venerdì e sabato, dal prossimo mese, il giovedì, venerdì e sabato sera (dalle 21 alle 3 del mattino) ci saranno bagni pubblici aperti e gratuiti nelle piazze di piazza Santo Spirito, Sant’Ambrogio e Santa Croce – le più affollate la sera nel centro storico -, circa 50 eventi sui sagrati delle chiese, sedute libere a disposizione dei passanti, il divieto di mangiare e bere sui gradini dei sagrati (il venerdì e il sabato) e la presenza della società di raccolta rifiuti Alia, con personale dedicato, nelle fasce orarie dalle 21 fino a notte fonda sempre per venerdì e sabato.

Controradio news -Coppie Lgbtq escluse dal ballo delle debuttanti al liceo Convitto Cicognini di Prato, in programma il prossimo 18 giugno. E’ quanto riferisce l’Arcigay Prato-Pistoia ‘l’Asterisco’, dopo la segnalazione di alcuni studenti e studentesse: un fatto definito “estremamente grave”. “Apprendiamo con fiducia la risposta della dirigente scolastica, la quale accoglie le nostre richieste e riflessioni, anche se per l’anno in corso, per ragioni di tempo, non sono possibili modifiche all’impostazione del ballo delle debuttanti, ma aggiunge che ‘da settembre 2022 verrà attivato l’iter necessario ad apportare a questa manifestazione delle modifiche agli schemi tradizionali'”.

Controradio news -Chiusura forzata per blackout del Museo di Palazzo Pretorio a Prato. In serata Enel ha diffuso una nota spiegando “che sulla rete elettrica di propria competenza

non è avvenuto alcun guasto”. Si tratterebbe di un disservizio all’impianto elettrico privato che non ha niente a che fare con E-Distribuzione”. Difficile quindi al momento stabilire con esattezza quando il museo potrà riaprire.