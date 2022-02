Controradio News ore 7.25 - 25 febbraio 2022 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:40 Share Share Link Embed

Controradio News – Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha ricevuto ieri sotto Palazzo Vecchio, insieme all’assessora al welfare Sara Funaro, una delegazione di cittadini ucraini. “Al fianco del popolo ucraino e della comunità presente in città – ha scritto Nardella su Twitter -. La vostra libertà è la nostra libertà. Per domande, necessità, informazioni, abbiamo attivato l’email emergenzaucraina@comune.fi.it. Siamo con voi”.

Controradio News -Più iniziative , dopo quelle di ieri e la fiaccolata a Bagno a Ripoli del 27 febbraio, sono state annunciate nei prossimi giorni per l’attacco della Russia all’Ucraina. A Firenze oggi alle 15, in piazza de’Ciompi il gruppo +Europa Firenze organizza un presidio. Sempre a Firenze presidio anche il 26 novembre alle 10 sul ponte Santa Trinita, in occasione della manifestazione nazionale per la pace. Hanno annunciato la loro partecipazione Dmitrij Palagi e Antonella Bundu, consiglieri comunali di Sinistra Progetto Comune a Palazzo Vecchio e il partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea di Firenze. Sempre sabato, presidio dalle 16 in piazza Duomo a Prato, a Viareggio (Lucca), flash mob alle 10 in piazza Maria Luisa organizzato dal Pd della Versilia. Diritti in comune di Pisa annuncia per il 26 febbraio alle 17, in piazza Garibaldi, un presidio. Sempre sabato flash mob promosso dall’Anpi, a cui aderisce anche la Cgil, in piazza Cavour a Portoferraio (Livorno). Il 27 febbraio, alle 18, promossa una marcia della pace a Pontassieve.

Controradio News -Cominciano oggi a Firenze i colloqui per i sindaci dei paesi del Mediterraneo nell’ambito dell’Incontro internazionale che confluirà con quello dei vescovi e che terminerà domenica alla presenza di Papa Francesco e del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Controradio News -Una donna di 88 anni è morta ieri pomeriggio a Firenze in via Nazionale dopo essere stata investita da un camion di Alia, l’azienda che gestisce la raccolta dei rifiuti in città. Secondo i primi accertamenti l’incidente sarebbe avvenuto all’altezza di un attraversamento pedonale. Secondo quanto appreso, il conducente è stato denunciato per omicidio colposo stradale.

Investimento mortale ieri pomeriggio a Sant’Albino di Montepulciano, frazione di Montepulciano (Siena), dove ha perso la vita un pedone 76enne colpito da un veicolo.

Controradio News -Da martedì primo marzo anche in Toscana sarà avviata la somministrazione della quarta dose booster in persone particolarmente fragili, ovvero in soggetti con marcata compromissione della risposta immunitaria (per cause legate alla patologia di base, a trattamenti farmacologici o perché sottoposte a trapianto di organo solido), che hanno già ricevuto da almeno 120 giorni una dose addizionale a completamento del ciclo vaccinale primario (composto da 2 dosi e 1 dose aggiuntiva). Lo rende noto la Regione spiegando che si stima che in Toscana siano interessate circa 35mila persone con queste caratteristiche di particolare vulnerabilità.