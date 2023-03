Controradio News ore 7.25 - 24 marzo 2023 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:18 Share Share Link Embed

Controradio News: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina. Per iniziare la giornata ‘preparati’

Controradio News – Il tribunale del lavoro di Firenze ha respinto il ricorso di Qf Spa, l’azienda che aveva rilevato la fabbrica ex Gkn di Campi Bisenzio (Firenze), contro il primo decreto ingiuntivo per il pagamento dello stipendio arretrato a un suo dipendente. Il giudice ha accertato il diritto del dipendente al pagamento della retribuzione stabilendo che per il periodo di copertura Cigs fino al 9 ottobre 2022 il pagamento è a carico dell’Inps, mentre Qf dovrà corrispondere al lavoratore l’importo di paga pieno per il restante periodo. Lo rende noto la Rsu ex-Gkn. Domani manifestazione nazionale la Gkn non si tocca! con concentramento alle 14 in viale Guidoni angolo via Forlanini e conculsione ai giardini della Fortezza da Basso. Controradio seguirà il corteo con finestre di diretta.

Controradio news – Continua l’attività di vigilanza della Capitaneria di porto di Viareggio (Lucca) sul demanio marittimo della Versilia, anche durante i periodi di chiusura degli esercizi commerciali. Dal mese di gennaio, sono stati già denunciati sette esercenti per innovazioni non autorizzate sul demanio marittimo, prevalentemente riconducibili a difformità dei fabbricati rispetto allo stato planimetrico dell’atto concessorio. I controlli continueranno in maniera serrata al fine di tutelare la fascia costiera e restituire alla collettività porzioni di demanio marittimo arbitrariamente sottratto al pubblico uso.

Controradio news – “Il problema non è la sindaca di Empoli Barnini o i sindaci dei vari stadi toscani, la questione è bene che venga guidata, nel momento in cui iniziano i lavori, da un accordo tra Comune di Firenze e Fiorentina in primo luogo. Perché è evidente che la Fiorentina prima di tutto approfondirà le soluzioni di ora ma anche di prospettiva di gestione dello stadio perché una volta saputo come gestirlo poi si organizzerà per i due anni provvisori”. Lo ha detto il presidente della Toscana, Eugenio Giani, a margine di un evento parlando dello stadio di Firenze e del futuro della Fiorentina. Per Giani “è tutta una trattativa tra Comune e società. Prima Fiorentina e Comune devono trovare un accordo solido, solo a quel punto si parlerà dei rapporti con i sindaci toscani che hanno lo stadio in città”.

Controradio News – Sostegno psicologico per i familiari delle vittime di incidenti stradali e per gli agenti della polizia municipale. Lo prevede una convenzione tra il Comune di Firenze e l’Ordine degli psicologi della Toscana, che è stata rinnovata anche per il triennio 2023- 2025. Siglato per la prima volta nel 2016, spiega una nota, il protocollo prevede interventi di supporto attivati in emergenza e incontri successivi in studio, sia per i parenti delle vittime della strada sia per i vigili urbani che si trovino a gestire situazioni ad alto impatto emotivo o altre situazioni critiche di servizio.

Controradio news – La commissione Cultura e Istruzione del Consiglio regionale della Toscana, ha espresso all’unanimità parere favorevole sulla proposta di legge rivolta al Parlamento che introduce la pratica “della lettura libera” nel primo e secondo ciclo di istruzione. L’atto, prima di essere trasmesso al Parlamento, dovrà essere approvato dal Consiglio regionale.