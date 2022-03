Controradio News ore 7.25 – 17 marzo 2022

Controradio news – Un ciclista di 45 anni è morto a seguito di uno scontro tra un’auto e la bici sulla quale si trovava. E’ accaduto ieri in via Bellosguardo a Camaiore (Lucca). Il 45enne ha riportato un trauma cranico ed è stato portato con l’elisoccorso Pegaso in codice rosso all’ospedale di Cisanello dove è deceduto una volta arrivato.

Controradio news -E’ stata ritrovata in buone condizioni di salute la 30enne scomparsa da tre giorni, come successivamente reso noto, a Piombino (Livorno). La donna, secondo quanto riportato dai vigili del fuoco, è stata ritrovata nel tardo pomeriggio di ieri davanti al commissariato di Piombino.

Controradio news -Se la Russia si isolasse e smettesse di fare acquisti, come conseguenza della guerra in Ucraina, il Pil toscano si ridurrebbe di 0,6 punti percentuali. E’ quanto afferma l’Irpet, che ha calcolato quanto la Toscana dipenda dai prodotti russi per le sue produzioni, quanto la guerra potrà influire sui prezzi e di conseguenza sui bilanci delle famiglie. L’industria toscana più esposta, si legge in una nota di sintesi diffusa dalla Regione, è l’industria dei macchinari, dove le esportazioni in Russia pesano per quasi il 9% del valore aggiunto di tutto il settore Sono poco più di 1.800, secondo l’Irpet, le imprese toscane che esportano sul mercato russo.

Controradio news -Ricercato perché destinatario di una misura di custodia cautelare in carcere per fatti relativi allo spaccio di droga, ha cercato di eludere il controllo della polizia dicendo di non avere con sé documenti e mostrando agli agenti il Green pass intestato a un altro cittadino. Protagonista, a Firenze, un 31enne finito in manette dopo che i poliziotti hanno accertato la sua vera identità. Controradio news -Esternalizzazioni di produzione ed esuberi in Pineider, dal 1774 una delle eccellenze fiorentine nell’incisoria, nella stampa a rilievo, e anche nella pelletteria e nell’oggettistica. L’azienda (controllata da Rovagnati da cinque anni) ha comunicato al tavolo con Filcams Cgil e istituzioni di Bagno a Ripoli l’intenzione di esternalizzare alcune produzioni e creare così 9 esuberi di personale. La Filcams Cgil ha proclamato sciopero con presidio dalle 10 alle 12 davanti al negozio in piazza Rucellai a Firenze. Controradio news -Filt Cgil protesta contro licenziamenti di Air France e Klm – Oggi dalle 10 alle 12, presidio all’Interporto di Prato; i lavoratori, anche in preparazione dello sciopero nazionale del 25 marzo, daranno vita alla manifestazione di protesta contro le procedure di licenziamento collettivo: le due compagnie, che hanno presidi a Firenze all’aeroporto di Peretola e, appunto, all’Interporto di Prato, intendono infatti disfarsi del 70% dei lavoratori impiegati nelle due strutture, fiorentina e pratese.

Controradio news -“Anche oggi sono arrivati 35 rifugiati al centro di prima accoglienza della Mercafir. Grazie a Protezione civile e volontari per il lavoro di questi giorni drammatici.”.Lo ha scritto ieri sera su Twitter il sindaco di Firenze Dario Nardella. Numerose iniziative in Toscana in favore dei profughi dell’Ucraina in fuga dalla guerra. La sede fiorentina di Anci Toscana da qualche giorno ospita uno spazio per la task force del consolato onorario dell’Ucraina. Un numero di telefono e una mail sono invece gli strumenti della rete di prossimità attivata dalle Acli provinciali di Pisa attraverso il Punto Famiglia per sostenere i civili in fuga. Per entrare a far parte della rete di prossimità basta inviare una e-mail a puntofamiglia.pisa@acli.it.