Controradio News ore 7.25 – 15 marzo 2023

Controradio News: ultim'ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina.

Il sindaco di Firenze interviene dopo le dichiarazioni dell’assessora all’urbanistica a favore del passaggio del tram al Duomo. N el pomeriggio il primo cittadino arriva a dare un autentico ultimatum richiedendo una secca smentita. E lei, dopo una giornata, a tarda ora ingrana la marcia indietro. “Ogni scelta riguardo ai tracciati della tramvia sarà ovviamente presa dal sindaco, e questo è stato chiarito anche oggi in Giunta durante un incontro molto franco, dove abbiamo messo al centro delle nostre azioni il programma di mandato del sindaco Nardella”, conclude Del Re. Controradio News – T ramvia al Duomo , Nardella frena Del Re. ​Lei fa dietrofront e si scusa.

Controradio news – Un uomo di 74 anni è deceduto per le ferite riportate dopo essere stato schiacciato da un ponte idraulico per alzare le auto. L’incidente è avvenuto nella sua proprietà a Cerasomma nel comune di Lucca. A dare l’allarme il figlio dell’anziano. Sul posto auto medica e Misericordia: i soccorritori hanno tentato una corsa disperata verso l’ospedale ma l’uomo è deceduto in ambulanza. Ancora tutti da definire i contorni della vicenda e soprattutto cosa possa aver provocato l’incidente.

Controradio News -“Delusione e rabbia ma non c’è sorpresa all’interno della nostra comunità e questo perché i diritti delle persone Lgbtqi+ e delle famiglie arcobaleno sono ormai da troppo tempo sotto attacco, a farne le spese sono soprattutto i bambini e le bambine che crescono con due papà o con due mamme, quei bambini e quelle bambine che il Governo dice di voler difendere”. Così la senese Natascia Maesi, presidente nazionale di Arci Gay, commenta la bocciatura del Senato del regolamento Ue in materia di figli di coppie gay.

Controradio News – Giovedì 16 marzo alle ore 10 il consigliere del presidente Giani, Valerio Fabiani, sarà alla cartiera Essity di Porcari (Lucca) dove si è sviluppato un incendio domenica scorsa. La visita, spiega la Regione, sarà l’occasione anche per un confronto preliminare con l’azienda su ammortizzatori sociali e forme di sostegno ai lavoratori che al momento sono a casa.