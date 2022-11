🎧 Controradio News ore 7.25 - 14 novembre 2022 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:58 Share Share Link Embed

Controradio News: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina. Per iniziare la giornata ‘preparati’

Controradio news – “Sabato 26 novembre a Roma convochiamo un’assemblea nazionale con tutte le forze culturali sociali e politiche che credono in un nuovo progetto per il centrosinistra italiano. Non vogliamo stare alla finestra a vedere le destra che compromettono la rinascita economica e sociale del Paese, alimentano un egoismo sterile ed ideologico nelle comunità, che mortificano l’immagine dell’Italia in Europa”. Lo ha annunciato il sindaco di Firenze Dario Nardella, in occasione della presentazione del libro ‘La città universale’, al Tuscany Hall.

Controradio news – Un uomo di 59 anni è morto in seguito alle ustioni riportate nell’ incendio dell’appartamento in cui viveva a Capraia Fiorentina (Firenze). Le cause del rogo, avvenuto al terzo e ultimo piano di una palazzina, sono in corso di accertamento da parte dei vigili del fuoco. Sono tre le famiglie che sono state evacuate. Gli abitanti del palazzo, inagibile dopo il rogo, hanno trovato ospitalità da parenti e amici.

Controradio news – Un altro incendio si è sviluppato intorno alle 14 di ieri all’interno di una cantina di un condominio in via Montecavallo, nel quartiere Migliarina a Viareggio (Lucca), di fronte al Commissariato di polizia. In 20 inquilini sono stati fatti uscire dagli appartamenti: di questi 9 persone, per aver inalato fumo, sono state sottoposte a controlli al pronto soccorso dell’ospedale Versilia. Sulle cause dell’incendio sono in corso indagini: al momento non esclusa anche quella dolosa

Controradio news – Una persona è morta e un’altra è rimasta ferita gravemente a causa di un incidente stradale avvenuto intorno alle 17:20 di ieri a Gallicano (Lucca), in località Polletta. Secondo quanto appreso la vittima e la persona ferita, portata in codice rosso all’ospedale di Lucca per un politrauma, viaggiavano sulla stessa auto coinvolta in un tamponamento. Sul posto intervenuto anche l’elisoccorso.

Controradio news – Circa cinquecento persone hanno partecipato alla ‘Camminata delle farfalle’, manifestazione organizzata a Castiglion Fiorentino (Arezzo) per ricordare Federica Canneti, la 22enne morta il 7 ottobre scorso in uno scontro tra auto avvenuto a Vitiano, a pochi chilometri da Castiglion Fiorentino dove la giovane, studentessa di ostetricia, abitava. “Con questa iniziativa vogliamo sensibilizzare tutti ma soprattutto i giovani sul valore della vita e sulla necessità di adottare comportamenti consoni alla guida” ha detto il sindaco Agnelli. In ricordo della giovane la famiglia ha promosso una raccolta per le mamme dell’Africa, che Federica voleva aiutare dopo la laurea: raccolti 22mila euro in pochi giorni.