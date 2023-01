Controradio News ore 7.25 - 12 gennaio 2023 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:09 Share Share Link Embed

Controradio News: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina. Per iniziare la giornata ‘preparati’

Controradio News – Dichiarato il decesso del 74enne aggredito lunedì pomeriggio in centro a Pisa da un 25enne fiorentino che si era allontanato da uno studio psichiatrico dove era stato accompagnato dal padre per una visita. Alle 13 di ieri era stata avviata la procedura per morte cerebrale dell’anziano, Piero Orsini, rimasto vittima, così la polizia, “di un raptus di estrema violenza e senza alcun motivo”. Le condizioni del 74enne erano apparse subito molto gravi. Per l’aggressore, piantonato in ospedale dove è ricoverato in psichiatria, oggi si svolgerà l’udienza di convalida dell’arresto.

Controradio news – E’ un 28enne, l’automobilista sottoposto a fermo per omicidio stradale da parte dei carabinieri che martedì mattina, intorno alle 5.30, ha travolto e ucciso un operaio, di 62 anni, all’Antella, frazione di Bagno a Ripoli (Firenze). L’uomo sarà interrogato nel corso dell’udienza di convalida dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Firenze probabilmente venerdì. Agli investigatori avrebbe detto di non aver visto nessuno in quel tratto di strada scarsamente illuminato, ma di aver sentito un colpo sulla vettura e pensato di aver colpito un animale.

Controradio news – Accertamenti in corso della squadra mobile di Siena su un presunto caso di abusi ai danni di una minore di 14 anni, che sarebbe avvenuto nei pressi di un locale alle porte della città tra il 5 e il 6 gennaio. Accuse sarebbero contenute anche su post pubblicati sui social dai quali si ricaverebbe anche che la minore potrebbe non essere stata cosciente a causa di alcol o droga. La polizia sta svolgendo accertamenti ma al momento non risulterebbe aperto alcun fascicolo in procura.

Controradio news – Sandro Mugnai “non è una persona né violenta né pericolosa, si tratta di un uomo che ha agito per difendere la propria e l’altrui incolumità”. Lo scrive il gip del tribunale di Arezzo nelle motivazioni che hanno portato a scarcerare il 53enne aretino che la sera del 5 gennaio ha sparato, uccidendolo, al vicino di casa che con un escavatore stava colpendo casa sua, rischiando di farla crollare. Secondo il gip, Mugnai sparò cinque colpi, di cui uno di avvertimento, per “una insopprimibile esigenza di autotutela”.