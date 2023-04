Controradio News ore 7.25 - 11 aprile 2023 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:23 Share Share Link Embed

Controradio News: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina. Per iniziare la giornata ‘preparati’

Controradio News – Una situazione preoccupante quella della siccità in Toscana, da monitore attentamente nella sua evoluzione anche in considerazione dell’imminente inizio della stagione irrigua e turistica. Il territorio di distretto dell’Autorità di Bacino dell’Appennino Settentrionale mantiene un livello di ‘severità idrica media’, inquadrando come aree di maggior attenzione il ponente ligure, il Magra, la Toscana nord e la costa livornese. È quanto emerge dal bollettino dell’Osservatorio permanente degli utilizzi idrici. Se si rapporta la situazione all’anno, si ha un deficit dell’8,6% con una perdita di pioggia di 90 mm. Se invece il confronto si fa dal gennaio 2022, da cui sostanzialmente ha preso avvio il periodo siccitoso, si ha un deficit di circa il 18%.

Controradio News – Sei persone sono rimaste ferite in un incidente che ha visto coinvolte tre autovetture sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Chiusi e Valdichiana in direzione Firenze. Negli accodamenti che si sono creati a monte dell’evento, avvenuto intorno alle 11, si è verificato un secondo incidente all’altezza del km 389 che ha visto coinvolti un mezzo pesante e due autovetture: 3 persone ferite, intervenuto l’elisoccorso Pegaso.

Controradio News – Pasquetta di paura in un agriturismo di Vallecchie di Montanare nel comune di Cortona (Arezzo). Un incendio si è sviluppato, per cause da accertare, in una parte della struttura provocando il cedimento di una porzione del tetto. I vigili del fuoco del comando di Arezzo insieme ai colleghi del distaccamento di Cortona sono intervenuti e sono riusciti a domare le fiamme ma i danni, secondo una prima stima, sarebbero ingenti. Nessuna persona è rimasta coinvolta nell’incendio. Indagini in corso per stabilire le cause.

Controradio News – Si è svolta ieri ‘Per non dimenticare’ la giornata di celebrazioni a Livorno per il 32/o anniversario della tragedia Moby Prince , il più grande disastro della marineria civile italiana che si consumò a poche centinaia di metri dalla costa della città e in cui ci furono 140 morti. A dare il via alle cerimonie, promosse dal comune di Livorno, con il patrocinio della Camera dei deputati, della Regione Toscana, della provincia di Livorno, dell’associazione ‘140 familiari delle vittime del Moby Prince’, e dell’associazione ’10 aprile vittime del Moby Prince’, la deposizione di una corona presso il monumento in ricordo delle vittime.

Controradio News – Un escursionista, facente parte di un gruppo di quattro persone, tutte originarie della Versilia e che stavano percorrendo la cresta di Vallemagna che conduce al Monte Memoriante, è stato soccorso dai tecnici di Lucca del Soccorso alpino e speleologico toscano che sono intervenuti nel comune di Bagni di Lucca (Lucca). L’escursionista è scivolato procurandosi traumi vari ed escoriazioni, che non gli permettevano di rientrare in autonomia. È stata attivata la squadra del Soccorso alpino di Lucca e l’elisoccorso Pegaso 3 che stava rientrando da un’altra missione.

Controradio News – Dal 17 aprile al 31 maggio prossimi i fiorentini più in difficoltà potranno presentare on line le domande per l’accesso al bonus sociale idrico integrativo che sarà erogato per l’anno 2023. Per l’anno 2023, potranno presentare domanda le famiglie con un valore Isee non superiore ai 15.000 euro e, in caso di famiglie numerose con almeno quattro figli a carico, il valore Isee di accesso non potrà superare i 20.000 euro.