Controradio News ore 7.24 – 24 febbraio 2022

Controradio News: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina. Per iniziare la giornata ‘preparati’

Controradio News -Lo stato d’emergenza Covid non sara’ prorogato oltre il 31 marzo: l’orientamento del governo, nell’aria da qualche giorno, e’ stato confermato ieri sera dal presidente del Consiglio Mario Draghi, che ha annunciato anzi di avere come obiettivo ‘riaprire del tutto, al piu’ presto’. Dal 1 aprile, dunque, addio alle mascherine all’aperto, alle Ffp2 e alle quarantene nelle scuole, ma anche alla ormai familiare ‘mappa a colori’ della Penisola. L’uso del Green pass invece sara’ progressivamente allentato, limitando via via l’obbligo del ‘Green pass rafforzato’. ‘Il Governo – ha detto Draghi a Firenze, di fronte a una platea di imprenditori al maggio musicale che ha accolto le sue parole con un lungo applauso – e’ consapevole del fatto che la solidità’ della ripresa dipende prima di tutto dalla capacita’ di superare le emergenze del momento”.

Controradio News – Gli “importanti eventi di questi giorni – si spiega dalla prefettura – si svolgeranno in modo da arrecare il minimo disagio ai fiorentini. Nella giornata di domenica tuttavia ci saranno inevitabili chiusure di alcune limitate zone della città, secondo il piano predisposto dalla Questura”. Così in una nota della prefettura di Firenze dopo la riunione di una specifica seduta in prefettura del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Controradio News – Alcune decine di persone si sono ritrovate in piazza Santissima Annunziata a Firenze, per protestare contro la presenza dell’ex ministro degli Interni Marco Minniti in occasione degli incontri dei vescovi e sindaci del mediterraneo, in programma nel capoluogo toscano. Minniti, è stato ricordato, è stato il promotore del Memorandum Italia-Libia del 2 febbraio 2017 e attualmente è presidente della Fondazione ‘Med’Or’, azienda leader nel campo degli armamenti. Tra i firmatari anche padre Bernardo Gianni, abate di San Miniato al Monte a Firenze, e lo storico dell’arte e rettore dell’università per stranieri di Siena Tomaso Montanari.

Controradio News – L’ufficio di presidenza della commissione parlamentare d’inchiesta sulla morte di David Rossi ha deliberato il nuovo calendario delle prossime audizioni: – Giovedì 3 marzo: Claudio Di Tursi, ispettore capo tecnico; Stefano Frisinghelli, assistente capo coordinatore; Augusto Vincenzo Ottaviano, assistente capo. Tutti appartenenti al Compartimento polizia postale e delle comunicazioni della Liguria. – Giovedì 10 marzo: dottor Fabrizio Viola, amministratore delegato pro tempore di Mps. – Giovedì 17 marzo: il giornalista Domenico Mugnaini.

Controradio News – “Lo stabilimento di Marradi non chiuderà e sarà garantito l’intero trattamento economico – ai livelli del 2021 per il 2022 e il 2023 – ai sette lavoratori a tempo indeterminato e ai 64 stagionali di Ortofrutticola del Mugello. E’ questo l’impegno che le due aziende, il subentrante Gruppo De Feo e Italcanditi che ha ceduto l’attività, hanno accettato di assumersi al termine di una lunga trattativa svoltasi al tavolo regionale”. E’ quanto sottolineato, in una nota, dalla Regione Toscana.

Controradio News – Non avrebbe rispettato uno stop, urtato col suo furgone uno scooter, e poi sarebbe fuggito lasciando il conducente del mezzo a due ruote a terra ferito. Per questo un 40enne è stato denunciato dalla polizia municipale di Firenze per omissione di soccorso. Nei suoi confronti sono scattati anche il ritiro della patente e una multa per non aver dato la precedenza. L’incidente è avvenuto venerdì scorso a Firenze in viale Guidoni, all’altezza dell’incrocio con via Pigafetta.

