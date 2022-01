Controradio Infonews: le principali notizie dalla Toscana, 13 gennaio 2022

CONTRORADIO INFONEWS – Anche per la giornata di oggi a causa di malattie e quarantene legate al Covid che stanno interessando anche molti conducenti, sono previste riduzioni ai servizi urbani ed extraurbani di Autolinee Toscane in tutto il territorio regionale. In questo momento sono 684 le assenze causate, direttamente o indirettamente, dalla Pandemia Covid-19.

CONTRORADIO INFONEWS – Sei bandi ancora aperti e un settimo che lo sara’ da lunedi’ 17 gennaio. C’e’ ancora tempo, si spiega dalla Regione Toscana, per richiedere ristori da parte di chi, nel 2020, ha patito perdite e cali di fatturato prima per il lockdown e poi per le restrizioni e la crisi innescata dalla pandemia da Covid-19. Gli avvisi riguardano le imprese turistiche dei comprensori sciistici, i maestri e le scuole di sci, i bus turistici, gli stabilimenti termali, chi lavora nel vasto settore dei matrimoni e degli eventi privati e chi opera, artigiano o impresa, a supporto dell’allestimento di fiere, convegni ed eventi pubblici.

CONTRORADIO INFONEWS – Numerosi attestati di condanna per la scritta apparsa a Lastra a Signa contro la sindaca Angela Bagni, a cui viene manifestata solidarieta’. “No ad attacchi subdoli, si’ al confronto democratico. I responsabili vengano puniti”, afferma il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo. “Violenza verbale e sessismo, c’e’ il massimo della bassezza nelle scritte ingiuriose e offensive rivolte in queste ore alla sindaca Bagni. A lei la massima solidarieta’ mia e di tutte le sindache e i sindaci dei Comuni aderenti ad Ali Toscana”, afferma Francesco Casini, sindaco di Bagno a Ripoli e presidente regionale di Ali – Legautonomie della Toscana. Solidarieta’ anche dal presidente della Regione e dall’assessorea Nardini.

