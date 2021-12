Controradio Infonews: le principali notizie dalla Toscana, 13 dicembre 2021 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:08 Share Share Link Embed

Controradio Infonews: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina di Controradio. Per iniziare la giornata ‘preparati’

CONTRORADIO INFONEWS – Quattro persone sono state evacuate per l’incendio di un appartamento andato completamente distrutto e posto al primo piano di un fabbricato a Roggio, frazione del Comune di Vagli Sotto (Lucca). Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Lucca e del distaccamento di Castelnuovo Garfagnana. I quattro, fanno sapere i soccorritori, non potranno fare rientro nell’abitazione fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

CONTRORADIO INFONEWS – Cambia sede il drive through di Abbadia San Salvatore, dopo che le abbondanti nevicate del fine settimana hanno danneggiato pesantemente le strutture di allestimento nell’ex area mineraria. Ieri mattina la seduta straordinaria si è svolta provvisoriamente alla Casa della salute, in piazzale Michelangelo, a partire da oggi tutti i tamponi verranno effettuati alla nuova postazione del drive through allestita in via della Pace 70.

CONTRORADIO INFONEWS – Quarantaquattro sanzioni per l’inosservanza dell’uso della mascherina sono state effettuate dal personale della questura di Firenze nel corso dell’incontro tra Fiorentina e Salernitana svoltosi sabato allo stadio Artemio Franchi. Trentanove sanzioni sono state elevate in curva Fiesole e cinque nel settore della tribune. Inoltre, attraverso il sistema di videosorveglianza dell’impianto sportivo sono stati notati decine di tifosi ospiti che non indossavano il dispositivo di protezione. La digos di Firenze, insieme con la questura di Salerno, è al lavoro per identificare i sostenitori per eventuali sanzioni.