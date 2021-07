Controradio Infonews: le principali notizie dalla Toscana, 12 luglio 2021

Controradio Infonews: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina di Controradio. Per iniziare la giornata ‘preparati’. Controradio Infonews – Tifosi in festa a Firenze per la vittoria dell’Italia agli Europei di calcio. Caroselli di auto sui viali e in diverse zone della città oltre a cori, bandiere, botti e tante persone nel centro storico ieri sera. Per festeggiare la vittoria della nazionale italiana sono stati illuminati con il tricolore lo stadio Artemio Franchi, le porte storiche della città, il loggiato degli Innocenti e la basilica di San Miniato. Il Museo del Calcio di Coverciano a Firenze, ha acceso i fari azzurri per illuminare la facciata e celebrare il successo dell’Italia agli Europei.

Controradio Infonews – Uno sciopero generale a livello fiorentino, coinvolgendo anche tutte le altre categorie oltre ai metalmeccanici, in risposta ai 422 licenziamenti improvvisi alla Gkn di Campi Bisenzio (Firenze). E’ l’iniziativa alla quale stanno lavorando Fiom, Fim e Uilm di Firenze insieme a Cgil, Cisl e Uil. Oggi previsti incontri con le rsu dello stabilimento e tra i vari sindacati. A Campi Bisenzio prosegue intanto il presidio permanente dei lavoratori davanti ai cancelli della fabbrica e continuano ad arrivare gli attestati di vicinanza e di solidarietà dal mondo politico, delle istituzioni e della società civile. Vietato avvicinarsi alla Gkn con tir e camion. Per impedire che la proprietà si porti via macchinari e tecnologie dallo stabilimento il sindaco Emiliano Fossi firmerà un’ordinanza che stabilirà il divieto di accesso al perimetro della fabbrica a tutti i mezzi pesanti. Questa mattina trasmissione speciale di Controradio davanti alla Gkn, alle 11 conferenza stampa del presidente Giani In regione e nel pomeriggio alle 15 visita delle assessore regionali Monia Monni e Serena Spinelli.