Controlli su strada a Firenze, maxi multe: 5 mila euro a scooterista senza patente

Circolava in Piazza Puccini con un ciclomotore senza mai aver conseguito la patente, ma non ha fatto i conti con una pattuglia della Municipale che si trovava lì ad effettuare alcuni controlli. E’ così scattato per il giovane, un 21enne colombiano residente a Firenze, un verbale da 5.000 euro con conseguente fermo del veicolo per 60 giorni Il ciclomotore è stato portato in depositeria.

Il fatto è avvenuto sabato scorso. Ieri mattina, invece, una pattuglia della zona centrale ha fatto un posto di controllo in Borgo Pinti. Tra gli 11 controlli, due conducenti sono risultati irregolari per la stessa violazione: guida senza patente. Un peruviano del ‘92 residente a Firenze guidava un Piaggio Liberty 125; visto che nell’ottobre del 2017 era già stato sanzionato per guida senza patente questa volta (essendo ancora nel biennio) la violazione è diventata reato penale e quindi è stato denunciato alla procura. La seconda ad essere multata è stata una 25enne fiorentina alla guida di uno scooter 125 di proprietà della madre; la ragazza è stata multata con un verbale da 5000 euro ed alla madre ne sarà modificato uno da 389 euro per incauto affidamento. Entrambi i mezzi sono stati posti sotto fermo amministrativo per 60 giorni ed immessi in depositeria comunale.