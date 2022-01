Confcommercio Toscana, al via ‘Imprendigreen’, progetto per la sostenibilità ambientale

Confcommercio Toscana: al via il progetto ‘Imprendigreen’: un impegno sostenibile delle imprese di commercio, turismo, servizi e professioni, valorizzando e promuovendo comportamenti ambientalmente virtuosi.

Anche in Toscana prende il via da oggi ‘Imprendigreen’, l’iniziativa di Confcommercio Toscana che costituisce l’asse portante del progetto ‘Confcommercio per la sostenibilità’. col quale la Confederazione intende offrire il suo contributo al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’Onu.

Dalla raccolta differenziata all’utilizzo di strumenti e tecnologie che aiutino a risparmiare sull’uso di acqua e luce. Gli imprenditori toscani che otterranno il marchio ‘Imprendigreen’ potranno concorrere alle diverse premialità previste. Per esempio, la possibilità di usufruire di speciali convenzioni per la fornitura di energia ‘green’, per acquisire tecnologie o servizi per la sostenibilità, per avviare percorsi di certificazione volontaria secondo la norma ISO 14001 o altra norma.

Gli imprenditori ‘green’ avranno inoltre la possibilità di partecipare a percorsi formativi realizzati insieme a partner prestigiosi (come la Scuola Universitaria Superiore Sant’Anna di Pisa), per migliorare la conoscenza delle normative e di comportamenti virtuosi sotto il profilo ambientale e sociale, da replicare in azienda.

Un progetto per aumentare la sensibilità verso l’ambiente e contribuire alla salvaguardia del pianeta.

“Dalla raccolta differenziata dei rifiuti eseguita scrupolosamente – spiega il direttore di Confcommercio Toscana Franco Marinoni – fino all’uso di strumenti e tecnologie che aiutino a risparmiare sull’uso di acqua e luce, sono molte le iniziative che ogni impresa, anche la più piccola, può adottare per diventare sostenibile, al di là degli obblighi di legge”.